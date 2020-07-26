Ракету-носитель "Протон-М" доставили на стартовый комплекс Байконура

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" доставлена на стартовый комплекс космодрома Байконур. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Роскосмоса.

"На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими космическими аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80". В соответствии с графиком работ утром 26 июля 2020 года ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки №200 и установлена в вертикальное положение на стартовом столе (пусковая установка №39)", - говорится в сообщении.

Заседание технического руководства по результатам испытаний систем ракеты, а также имитация ее заправки пройдет 28 июля 2020 года. 29 июля состоится заседание Госкомиссии для принятия решения на заправку и последующий пуск, запланированный на 30 июля, в 00:27:42 мск.

Ранее генеральный директор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что первый в этом году запуск ракеты "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Позднее предприятие - изготовитель спутников сообщило, что запуск отложен на неопределенный срок из-за брака в ракете.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что брак был допущен при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области в 2015-2016 годах. Позднее он был устранен, в ночь на 5 июня ракету отправили на космодром.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000" разработки "Информационных спутниковых систем" имени академика Решетнева. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space. Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров.