В Японии за несколько секунд до старта отменили запуск ракеты частной разработки

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Автоматическая отмена запуска ракеты MOMO частной японской компании Interstellar Technologies произошла в воскресенье за несколько секунд до старта. Трансляция несостоявшегося запуска велась на официальном сайте компании.

Изначально планировалось провести запуск ракеты в середине июля, однако из-за неблагоприятных условий и технических неисправностей старт несколько раз откладывался. Время старта в воскресенье также менялось три раза из-за неблагоприятных погодных условий. За несколько минут до ожидаемого запуска сработала автоматическая система его отмены, зафиксировавшая неисправность в основном двигателе ракеты. Новая дата пуска будет объявлена позднее.

Последний раз Interstellar Technologies запускала ракету собственной разработки 14 июня. Тогда аппарат стартовал успешно, однако через несколько минут после старта развалился в воздухе.

Длина ракеты составляет 10 м, диаметр 50 см, а вес - около тонны. В этот раз, как и в прошлые, Interstellar Technologies собрала деньги на запуск с помощью краудфандинговой платформы. Ряд компаний-спонсоров в обмен на вложенные средства получили возможность прорекламировать свою продукцию необычным способом. Так, на этот раз на борту ракеты были бутылка саке и кофейные бобы элитного сорта Panama Gesha от производителей, которые уже выступали спонсорами японской компании.

Стоимость проекта, по некоторым оценкам, составляет около 50 млн иен ($445 тыс.). В Interstellar Technologies надеются наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

Три из четырех пусков японского стартапа завершились неудачами из-за различных технических неисправностей, однако в мае прошлого года ракета, как и планировалось, вышла в открытый космос и достигла высоты 113 км.