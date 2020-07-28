Астероид, который в августе пролетит мимо Земли, назвали неопасным

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Астероид Апофис, который пролетит мимо Земли в августе 2020 года, не угрожает человечеству. Не будет представлять угрозы и его возвращение в 2029 году, рассказал ТАСС во вторник вице-президент Российской академии наук (РАН), астрофизик Юрий Балега.

"Апофис пролетит мимо Земли в августе текущего года, и это, по всем расчетам, будет совершенно не опасным для планеты. В апреле 2029 года астероид пролетит настолько близко к Земле, что его можно будет наблюдать невооруженным глазом. И этот пролет тоже не будет опасным для человечества", - сказал ученый.

В то же время он отметил, что если в 2029 году астероид попадет в гравитационную ловушку Земли, увеличатся его шансы на столкновение с планетой во время пролета в 2036 году.

"В зависимости от того, как он пройдет мимо Земли в 2029 году, попадет ли в гравитационную ловушку нашей планеты, изменятся и шансы столкновения с Землей. Но даже в этом случае шансы на то, что он упадет на планету, ничтожны – примерно 1 на 100 тысяч", - сказал ученый.

Балега отметил, что если бы такое столкновение произошло, то на поверхности планеты появилась бы воронка диаметром от 3 до 5 километров, и в верхние слои атмосферы поднялся бы слой пыли, который надолго закрыл бы солнечный свет.

Предотвратить столкновение

Пока у человечества нет технологий, которые могли бы предотвратить столкновение с космическим телом. Есть только проекты о том, как это можно будет сделать в будущем, сказал Балега.

"Есть много разных предложений, как это сделать, чтобы изменить траекторию того же астероида, – от солнечного паруса до направленного взрыва, но это требует усилий всего человечества", – заключил ученый.