Француз Тома Песке сказал, что он первым из европейцев отправится в космос на Crew Dragon

ТАСС, 28 июля. Французский астронавт Тома Песке cказал, что он станет первым европейцем, который отправится в космос на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом Песке заявил во вторник в своем Twitter.

"Похоже, что я буду первым европейцем, который отправится на Dragon в космос! Тренировки на футуристических мощностях SpaceX уже начались", - отметил Песке. Астронавт добавил, что запуск запланирован на следующий год.

Пока состоялись только два запуска Crew Dragon в космос: первый прошел в 2019 году в автономном режиме без экипажа, второй - в мае 2020 года с американскими астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Херли. Следующий старт нового корабля компании SpaceX к МКС состоится осенью этого года. На борту будут находиться астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. Запуск будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Французский астронавт Тома Песке отправился в свою первую миссию на МКС в составе экипажа 50/51 с россиянином Олегом Новицким и американкой Пегги Уитсон на корабле "Союз МС-03" с космодрома "Байконур" в ноябре 2016 года. На Землю француз и россиянин вернулись вместе после 197 дней, проведенных на станции, в июне 2017 года. Песке, десятый по счету астронавт страны, очень популярен во Франции, поскольку ведет большую работу по пропаганде космонавтики, защите окружающей среды. В 2019 году он стал рыцарем ордена за "особые заслуги перед отечеством".

Ранее Европейское космическое агентство сообщало, что во второй раз отправит Тома Песке на МКС. Сам французский астронавт говорил, что это состоится летом 2021 года.