Орбиту МКС поднимут на 1,1 км для октябрьского запуска пилотируемого "Союза МС"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш в среду проведут маневр по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС). Коррекция орбиты пройдет с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", сообщили в Роскосмосе.

"С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 29 июля 2020 года запланирована коррекция орбиты Международной космической станции", - сказали в госкорпорации.

Двигатели корабля "Прогресс МС-14" будут включены в 16:42 мск и проработают 336,3 секунды. В результате маневра высота орбиты станции увеличится на 1 100 м и составит около 419,1 км над Землей, уточнили в Роскосмосе.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", на котором на МКС отправится новая экспедиция, запланирован на октябрь 2020 года с площадки номер 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.