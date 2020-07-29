Россия и США выразили желание продолжать диалог по безопасности в космосе

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Представители РФ и США в ходе состоявшихся в Вене консультаций по вопросам безопасности в космосе обсудили существующие и будущие угрозы, выразив по итогам переговоров заинтересованность в продолжении диалога. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"На этой встрече стороны обменялись мнениями относительно существующих и будущих угроз в космосе, о политическом курсе, стратегиях и доктрине, обсудили перспективную повестку дня, направленную на содействие безопасной, профессиональной, устойчивой деятельности в космосе", - говорится в сообщении.

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и налаживании связей, например, [относительно того] как усовершенствовать коммуникации между двумя странами по связанным с космосом оперативным вопросам, чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь предотвращать и улаживать относящиеся к космосу инциденты, не допускать непреднамеренной эскалации", - подчеркнули в Госдепе.

Как отмечается в сообщении, от Соединенных Штатов во встрече принимали участие представители Госдепартамента, Пентагона, министерства энергетики, а также Совета национальной безопасности. "В ходе более чем 13-часовых переговоров эти американские гражданские и военные эксперты высокого ранга <...> участвовали в широких дискуссиях с российскими коллегами в рамках первого диалога по космосу с Москвой за семь лет", - добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча рабочей группы по космической безопасности состоялась в Вене в рамках консультации РФ и США по стратегической стабильности.