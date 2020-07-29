Virgin Galactic показала виртуальную концепцию салона нового туристического космолета

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона во вторник представила виртуальную концепцию будущего салона для туристов в космолете Unity, которая доступна для скачивания в специальном приложении для мобильных устройств. Салон будет насчитывать шесть кресел, 12 иллюминаторов и 16 камер.

Сама концепция создавалась в сотрудничестве с лондонским агентством дизайна Seymourpowell. Ему была поставлена задача сделать внешний вид салона "элегантным, но при этом прогрессивным и сосредоточенным на опыте" разработок капсул космических аппаратов. Судя по официальному заявлению предприятия Брэнсона, упор сделан на стильности, сочетании цветов и полутонов, мягком освещении и качестве материалов. Производитель спортивной формы и инвентаря Under Armour помогла британскому миллиардеру сшить специальную ткань не только для скафандров будущих космических туристов, но и для их кресел.

Иллюминаторы с мягкой обшивкой расположены так, чтобы обеспечивать обзор на 360 градусов. Предусмотрено крупное зеркало, позволяющее путешественникам, паря в состоянии невесомости, видеть свое отражение и делать селфи на фоне фрагмента Земли и космического пространства.

Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от самолета-носителя, проводит в полете более двух часов и способен брать на борт до шести пассажиров. Им представляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Virgin Galactic провела в небе над штатом Нью-Мексико два летных испытания космолета и носителя.

Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов. К 2023 году планируется построить пять таких аппаратов, сообщил в январе телеканалу CNBC гендиректор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс. В ноябре прошлого года компания объявила о планах начать регулярные туристические суборбитальные полеты в середине 2020 года и стать рентабельным предприятием к 2021 году.