Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с двумя спутниками связи "Экспресс" перенесли на 31 июля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен с 30 июля на сутки для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Роскосмоса.

"В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов государственная комиссия приняла решение о переносе пуска ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80" на резервную дату. В настоящее время пуск запланирован на 31 июля 2020 года в 00:25 мск", - сообщили в госкорпорации.

Старт ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур был запланирован в 00:27 мск 30 июля. Разгонный блок "Бриз-М" должен был завершить вывод спутников связи на целевую геопереходную орбиту в 18:43 мск 30 июля. Аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" должны в перспективе переместиться на свои геостационарные орбиты при помощи собственных двигателей. По данным Роскосмоса, срок довыведения спутника "Экспресс-80" составляет не более 152 суток, аппарата "Экспресс-103" - не более 160 суток.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" и предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов - 15 лет.