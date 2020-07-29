На Байконуре проводят дополнительные технические работы с ракетой "Протон"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты на космодроме Байконур проводят дополнительные технические работы с ракетой-носителем "Протон-М", запуск которой был перенесен с 30 июля на 31 июля. Эти работы продлятся до полудня четверга, сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"С ракетой "Протон" ведутся дополнительные технические работы, которые продлятся до полудня 30 июля", - сказал Устименко.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен с 30 июля на сутки для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов. В настоящее время он запланирован на 31 июля 2020 года в 00:25 мск. Старт был первоначально намечен на 00:27 мск 30 июля.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" и предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов - 15 лет.