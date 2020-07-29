Источник: пуск "Протона" отложили из-за прибора, отвечающего за работу двигателя "Бриза-М"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур перенесен с 30 на 31 июля из-за проблем с прибором, отвечающим за работу двигателя разгонного блока "Бриз-М". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Речь идет о приборе производства компании МОКБ "Марс" (входит в госкорпорацию "Росатом" - прим. ТАСС), который отвечает за безопасную работу двигателя разгонного блока "Бриз-М", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в четверг утром стабильность работы этого прибора должна быть подтверждена специалистами предприятия-разработчика.

В Роскосмосе не комментируют информацию источника. ТАСС пока не удалось получить официальный комментарий МОКБ "Марс".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен с 30 июля на сутки для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, специалисты на космодроме Байконур проводят проводят дополнительные технические работы с ракет-носителем "Протон-М", эти работы продлятся до полудня 30 июля.

МОКБ "Марс" разрабатывает и производит бортовые системы и комплексы автоматического управления и навигации космическими и атмосферными беспилотными летательными аппаратами, разрабатывает и изготавливает универсальные наземные проверочно-пусковые комплексы для испытаний и подготовки к пуску изделий. Также предприятие разрабатывает схемотехнику электронных блоков систем управления, электрические схемы, печатные платы. Кроме того, МОКБ "Марс" занимается организацией проектирования и испытаний систем управления (бортовых комплексов управления) космических аппаратов, выпуском комплектов аппаратуры системы управления для разгонного блока "Бриз-М" и ее адаптацией для конкретных условий пуска, ведет работы по созданию систем управления беспилотниками.