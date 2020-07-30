Crew Dragon отстыкуется от МКС 1 августа

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкеном отстыкуется от Международной космической станции (МКС) в 19:34 в субботу, 1 августа (02:34 мск 2 августа), и, как ожидается, совершит приводнение у берегов Флориды в 14:42 (21:42 мск) в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщили представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на состоявшейся в среду видеоконференции. Трансляция шла на сайте NASA.

"Мы завершили процесс подготовки к возвращению корабля, - отметил директор NASA Джим Брайденстайн. - Астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен вернутся на Землю, первая возможность для этого откроется 2 августа, но, конечно, многое зависит от погодных условий". Джим Брайденстайн сообщил, что "астронавт NASA Крис Кэссиди останется на борту МКС еще некоторое время". Сейчас на борту МКС работают трое американских астронавтов и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Как отметил в ходе брифинга менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич, отстыковка корабля пройдет в автоматическом режиме, а точка приводнения у побережья Флориды будет зависеть от погодных условий. "Имеющиеся на борту корабля запасы позволяют осуществлять полет на протяжении трех суток после отстыковки от МКС", - добавил он.

За сутки до начала тормозного маневра перед входом корабля в атмосферу будут отобраны две наиболее подходящих точки для приводнения, отметил представитель NASA. При этом будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость, возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп. В операции по эвакуации астронавтов будут задействованы более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов. Один из скоростных катеров проверит герметичность приводнившегося корабля, второй осуществит эвакуацию парашютной системы.

После эвакуации астронавтов с корабля на борт поисково-спасательного судна они пройдут медосмотр и, как ожидается, через четыре часа после приводнения будут доставлены во Флориду либо вертолетом, либо на борту судна.

О корабле

Корабль Crew Dragon, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Астронавты Херли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.