Источник: проверочные испытания ракеты "Протон" на Байконуре завершились положительно

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты на космодроме Байконур проверили работу прибора, из-за проблем с которым был перенесен с 30 на 31 июля запуск ракеты-носителя "Протон-М", испытания завершились положительно. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Испытания прошли с положительным результатом. В 16:00 мск состоится заседание госкомиссии, которая должна принять решение о запуске ракеты в резервную дату [31 июля]", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе сообщили ТАСС, что вся официальная информация по ситуации с пуском "Протона" будет опубликована по результатам заседания госкомиссии.

В среду источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур был перенесен с 30 на 31 июля из-за проблем с прибором производства компании МОКБ "Марс" (входит в Росатом), отвечающим за безопасную работу двигателя разгонного блока "Бриз-М". В Роскосмосе в среду не прокомментировали информацию источника. ТАСС также не удалось получить официальный комментарий МОКБ "Марс".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, специалисты на космодроме Байконур должны были провести дополнительные технические работы с ракетой-носителем "Протон-М", которые планировалось завершить к полудню 30 июля.