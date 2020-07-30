Ракета-носитель с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Основная цель марсохода, который, по расчетам, достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года, - поиски следов микроорганизмов в кратере Йезеро. Как отметил на брифинге накануне старта директор NASA Джим Брайденстайн, проведенные ранее исследования свидетельствуют о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, имелась вода, поверхность планеты была защищена от воздействия солнечной радиации.

Шестиколесная научная лаборатория размером с небольшой автомобиль, на создание которой было затрачено около $2,5 млрд, имеет следующие габариты: длина - примерно 3 м без учета механической руки-манипулятора, ширина - 2,7 м, высота - 2,2 м. Масса марсохода составляет 1 025 кг.

Аппарат, прошедший перед стартом тщательную стерилизацию с тем, чтобы не занести на Марс земные микроорганизмы, оснащен, в частности, радиоизотопным термоэлектрическим генератором, работающим на двуокиси плутония, и двумя литий-ионными батареями. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 м от поверхности. Кроме того, на Perseverance установлены научные инструменты, созданные учеными из Франции, Испании и Норвегии.

С помощью дистанционного манипулятора длиной 2,1 м марсоход соберет 40 образцов грунта, которые, как надеются в NASA, в 2031 году будут возвращены на Землю другим аппаратом.