Госкомиссия одобрила проведение пуска "Протона" 31 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о заправке ракеты-носителя "Протон-М" компонентами топлива и разрешила старт 31 июля. Об этом сообщили в четверг в Роскосмосе.

"По итогам докладов специалистов госкорпорации "Роскосмос" о готовности ракеты космического назначения и средств наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур к пуску, госкомиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя "Протон-М" компонентами топлива и подтвердила время старта", - сказали в госкорпорации.

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими спутниками связи "Экспресс-103" и "Экспресс-80" будет произведен 31 июля с площадки № 200 космодрома Байконур в 00:25 мск, уточнили в Роскосмосе.