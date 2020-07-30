Россия обеспечила своим космонавтам на МКС независимый от США доступ в интернет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Независимые от американских систем Международной космической станции (МКС) интернет и широкополосный канал связи появились на ее российском сегменте. Об этом сообщил директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин.

"Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента", - сказал Шадрин на видео, опубликованном в четверг на канале Ракетно-космической корпорации "Энергия" в YouTube.

В настоящее время за один виток станции вокруг Земли, продолжительность которого составляет 92 минуты, связь с планетой через российские спутники-ретрансляторы "Луч" идет два раза по 30 минут. "Мы работаем уже с двумя спутниками-ретрансляторами. В ближайшее время мы рассчитываем подключить еще и третий", - сообщил руководитель центра "Бортовые радиотехнические комплексы" РКК "Энергия Игорь Бродский.

Также в видеоролике отмечается, что в дальнейшем специалисты РКК "Энергия" смогут обеспечить "практически круглосуточную доставку информации для экипажа и получение информации обратно с МКС на Землю".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что российский сегмент МКС получит независимый широкополосный интернет к концу этого года за счет спутников "Луч". В конце июня космонавт Анатолий Иванишин, который сейчас находится на борту МКС, впервые в истории проголосовал со станции онлайн. Для этого использовался американский интернет.

Ранее космонавт Александр Скворцов сообщил, что опробовал на МКС российскую широкополосную систему связи. По его словам, у российского сегмента станции появится возможность передавать большие пакеты телеметрической информации независимо от американских коллег. Сейчас для связи с МКС используется американская система TDRS, данные в которой передаются при помощи одноименных спутников, находящихся на геостационарной орбите.