Глава NASA сообщил, что система дальней космической связи налаживает контакт с марсоходом

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Запуск марсохода Perseverance был успешным, система дальней космической связи налаживает контакт с аппаратом, вышедшим на траекторию полета к Марсу. Об этом сообщил в четверг на видеоконференции директор NASA Джим Брайденстайн.

По его словам, вопросы, связанные с налаживанием связи с марсоходом, "носят обычный характер". "Такие вопросы возникали и ранее, - пояснил он. - Наша система дальней космической связи обладает очень чувствительными приемниками, а аппарат сейчас находится на таком расстоянии от Земли, когда сигнал может быть очень сильным. Мы адаптируем нашу систему к этому сигналу".

Со своей стороны заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес отметил, что система дальней космической связи установила связь для получения телеметрической информации с марсохода. "Мы должны получить информацию о температуре аппарата, о состоянии батарей, - пояснил он. - Для окончательной проверки состояния бортовых систем потребуется от 30 до 60 минут, однако все указывает на то, что они исправны". Он отметил, что до первой коррекции траектории полета еще 15 дней, у центра управления есть время на решение всех вопросов, касающихся связи.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в четверг в 14:50 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). По расчетам, аппарат достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года и после посадки в кратере Йезеро займется поисками следов микроорганизмов в осадочных породах. Шестиколесная научная лаборатория массой 1 025 кг оснащена радиоизотопным термоэлектрическим генератором, работающим на двуокиси плутония, и двумя литий-ионными батареями. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. Кроме того, на Perseverance установлены научные инструменты, созданные учеными из Франции, Испании и Норвегии.

С помощью дистанционного манипулятора длиной 2,1 м марсоход соберет 40 образцов грунта, которые, как надеются в NASA, в 2031 году будут возвращены на Землю другим аппаратом.