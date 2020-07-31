Ракета "Протон-М" отправится в космос с Байконура после переноса запуска

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", перенесенный с 30 июля, состоится в пятницу со стартовой площадки номер 200 космодрома Байконур.

Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360°

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360° Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

Старт ракеты намечен на 00:25 мск. В 00:35 мск должно произойти отделение головного блока в составе разгонного блока "Бриз-М" и аппаратов "Экспресс". Далее разгонный блок продолжит выведение спутников на орбиту. Аппарат "Экспресс-80" должен быть выведен на орбиту в 18:24 мск, спутник "Экспресс-103" - в 18:41 мск, сообщается в материалах Роскосмоса. Таким образом, промежуток между стартом ракеты и выведением аппаратов на расчетную орбиту будет самым продолжительным в истории запусков "Протонов" и составит 18 часов 16 минут.

Это будет единственный пуск "Протона" в 2020 году. Запуск аппаратов "Экспресс" будет осуществлен в интересах российского спутникового оператора ФГУП "Космическая связь".

Перенос запуска

Старт ракеты "Протон-М" должен был состояться 30 июля в 00:27 мск, однако был перенесен на сутки для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, специалисты на космодроме Байконур должны были провести дополнительные технические работы с ракетой-носителем "Протон-М", которые планировалось завершить к полудню 30 июля. В итоге госкомиссия подтвердила проведение пуска "Протона-М" 31 июля.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил в среду ТАСС, что запуск был перенесен из-за проблем с прибором производства компании МОКБ "Марс" (входит в Росатом), отвечающим за безопасную работу двигателя разгонного блока "Бриз-М". В Роскосмосе не прокомментировали информацию источника. ТАСС также не удалось получить официальный комментарий МОКБ "Марс". В четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что специалисты на космодроме проверили работу этого прибора, испытания завершились положительно.

Это не первый перенос запуска "Протона-М" со спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Старт изначально планировался на март этого года. Как сообщал ТАСС гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко, запуск был отложен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Позднее предприятие - изготовитель спутников "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева сообщило о переносе старта на неопределенный срок из-за брака в ракете.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что брак был допущен при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области в 2015-2016 годах. Позже неисправности были устранены, и в ночь на 5 июня ракету отправили на космодром.

Другие параметры пуска

Аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" должны в конечном итоге оказаться на геостационарной орбите высотой около 36 тыс. км над уровнем моря. Согласно данным Роскосмоса, довыведение спутников будет осуществляется с помощью двигательной установки на базе двух электрореактивных двигателей СПД-100В, установленных на этих аппаратах.

"Довыведение совмещено с приведением аппаратов в рабочую точку, что позволяет сократить срок их ввода в штатную эксплуатацию. Срок довыведения спутника "Экспресс-80" составляет не более 152 суток, "Экспресс-103" - не более 160 суток", - говорится в материалах госкорпорации.

О спутниках связи "Экспресс"

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000Н" разработки "Информационных спутниковых систем" имени академика М. Ф. Решетнева. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space.

Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов - 15 лет.

Как сообщало ранее ФГУП "Космическая связь", спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" планируется ввести в эксплуатацию в январе - феврале 2021 года.