Специалисты NASA подтвердили исправность марсохода Perseverance

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогли получить данные телеметрии с марсохода Perseverance. Об этом сообщается в четверг на сайте NASA .

"Команда специалистов NASA <...> подтверждает, что космический аппарат исправен и продолжает полет к Марсу", - указывается в опубликованном заявлении. Согласно распространенному заявлению, экспертам удалось получить и обработать данные телеметрии. Ранее отмечалось, что этот процесс может занять от 30 до 60 минут.

Заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес указал на то, что специалистам также удалось решить проблему, связанную с чересчур сильным сигналом, поступающим с аппарата. Ранее директор NASA Джим Брайденстайн указывал, что подобная ситуация возникала в 2011 году при запуске марсохода Curiosity. По словам Уоллеса, специалисты изменили настройки приемников, а также отвернули немного в сторону антенны, получающие сигнал с марсохода таким образом, чтобы получать стабильный сигнал без перегрузок.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в четверг в 14:50 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). По расчетам, аппарат достигнет поверхности Марса 18 февраля 2021 года и после посадки в кратере Йезеро займется поисками следов микроорганизмов в осадочных породах. Шестиколесная научная лаборатория массой 1 025 кг оснащена радиоизотопным термоэлектрическим генератором, работающим на двуокиси плутония, и двумя литий-ионными батареями. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. Кроме того, на Perseverance установлены научные инструменты, созданные учеными из Франции, Испании и Норвегии.

С помощью дистанционного манипулятора длиной 2,1 метра марсоход соберет 40 образцов грунта, которые, как надеются в NASA, в 2031 году будут возвращены на Землю другим аппаратом.