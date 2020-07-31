Первый южнокорейский военный спутник вышел на геостационарную орбиту

СЕУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Военный спутник Республики Корея Anasis-II, выведенный в космос 20 июля ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX, успешно достиг окончательной позиции на геостационарной орбите. Об этом сообщило во вторник южнокорейское Агентство оборонных закупок.

"Аппарат занял позицию на фиксированной орбите на высоте около 36 тыс. км над Землей 31 июля в 7:11 утра (01:11 мск)", - отмечает ведомство. С запуском Anasis-II Южная Корея стала десятой страной в мире, имеющей собственный спутник связи исключительно для военных целей.

Строительство и вывод на орбиту этого спутника является частью сделки по закупке Южной Кореей у США 40 истребителей F-35A. Anasis-II создан на платформе космического аппарата Airbus Eurostar E3000, он предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи для военных Южной Кореи.

Запуск спутника изначально был запланирован на 14 июля, однако операцию отложили из-за необходимости провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9.