Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в апреле 2021 года, сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем выйти на пуск [модуля "Наука"] в апреле следующего года", - сказал он.

Ранее о планах запустить МЛМ в апреле 2021 года ТАСС сообщал источник в ракетно-космической отрасли.

Журнал "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса) ранее сообщал, что модуль будет запущен на орбиту к Международной космической станции во втором квартале 2021 года. В апреле исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил ТАСС, что на нем будет проведен эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера". В модуле также планируется эксперимент по развитию эмбрионов в яйцах перепелов.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.