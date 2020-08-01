Новую дату запуска Ariane 5 с космодрома Куру назовут 3 августа

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Ракета Ariane 5 была снята со стартового стола космодрома Куру и возвращена в сборочный цех после того, как в ночь на субботу не удалось осуществить ее запуск. Как сообщает компания Arianespace, новая ориентировочная дата старта будет названа к понедельнику, 3 августа.

Компания - оператор запуска отмечает, что причиной отмены старта в ночь на субботу стал отказ датчика в баке с жидким водородом основной ступени ракеты. "Ariane 5 возвращается в цех финальной сборки, где будет установлен запасной сенсор и загружена новая программа полета. Эти операции займут несколько дней. Пока же Ariane 5 и три аппарата, которые она должна вывести на орбиту, находятся в стабильных и безопасных условиях", - сообщает Arianespace.

Изначально запуск должен был состояться 28 июля, однако его перенесли на 31 июля, обосновав необходимостью провести дополнительные технические проверки.

Ракете предстоит вывести на орбиту спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания. В космос также отправится аппарат MEV-2. Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите.