Астронавты Crew Dragon попрощались с экипажем МКС перед возвращением на Землю

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Американские астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, готовящиеся к возвращению на Землю на корабле Crew Dragon, провели церемонию прощания с экипажем Международной космической станции (МКС). Трансляция велась в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Нам немного жаль отпускать их, но мы воодушевлены тем, что для международной космической программы значит получить возможность отправки и возвращения людей с МКС с помощью Crew Dragon", - сказал астронавт NASA Крис Кэссиди, который вместе с российскими космонавтами Анатолией Иванишиным и Иваном Вагнером прибыл на МКС 9 апреля в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16". Кэссиди передал командиру экипажа Crew Dragon Хёрли флаг США, который более 9 лет находился на борту МКС с момента завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.

"Сложно описать словами, что для нас значило стать частью этой экспедиции", - отметил Хёрли, подчеркнув, что астронавтам за два месяца нахождения на МКС удалось осуществить четыре выхода в открытый космос. "Мы работали как настоящая команда из пяти человек", - добавил он. Бенкен в свою очередь поблагодарил российских космонавтов за сотрудничество и "огромный объем командной работы".

"Два месяца пролетели очень быстро, - сказал на прощание Иванишин. - Мы не сомневаемся, что ваше возвращение на нашу планету будет столь же успешным, как и запуск к МКС. Мы желаем вам удачи на пути домой, джентльмены". "Передайте от нас привет землянам", - добавил Вагнер.

Crew Dragon с астронавтами Хёрли и Бенкеном отстыкуется от МКС в 19:34 в субботу, 1 августа по времени Восточного побережья США (02:34 мск 2 августа), и, как ожидается, совершит приводнение у берегов Флориды в 14:42 (21:42 мск) в воскресенье, 2 августа. Отстыковка корабля пройдет в автоматическом режиме, а точка приводнения у побережья Флориды будет зависеть от погодных условий. После эвакуации астронавтов с корабля на борт поисково-спасательного судна они пройдут медосмотр и, как ожидается, через четыре часа после приводнения будут доставлены во Флориду либо вертолетом, либо на борту судна.

О корабле

Корабль Crew Dragon, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Астронавты Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.