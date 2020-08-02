Экипаж "Союза МС-17" отправится на Байконур в сентябре

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Участники новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) отправятся на предполетную подготовку в конце сентября. Старт пилотируемого корабля "Союз МС-17" запланирован на октябрь, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Как ожидается, в конце сентября экипажи вылетят на Байконур. Очередная экспедиция к МКС с международным экипажем стартует на корабле "Союз МС" в октябре 2020 года", - сказали в пресс-службе.

В основной состав новой экспедиции входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их дублеры - российские космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай.

В Роскосмосе уточнили, что в настоящее время экипажи завершают тренировки в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Ранее сообщалось, что члены основного и дублирующего экипажей новой экспедиции на МКС отработали выход в открытый космос в гидролаборатории ЦПК. Также известно о тренировках российских членов экипажа с макетом многофункционального лабораторного модуля "Наука", который будет запущен к МКС в апреле 2021 года.