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Crew Dragon отстыковался от МКС

Приводнение корабля состоится у берегов штата Флорида
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon
© AP Photo/Chris O'Meara

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном отстыковался от Международной космической станции (МКС) в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США (02:35 мск 2 августа). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Приводнение корабля у берегов штата Флорида запланировано в воскресенье на 14:42 (21:42 мск). Как отметил ранее на брифинге менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич, место посадки зависит от погодных условий. При этом будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.

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