Crew Dragon начал снижение с орбиты перед посадкой у побережья Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном приступил к снижению с орбиты перед приводнением неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Трансляция ведется в воскресенье на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 13:56 по времени восточного побережья США (20:56 мск) на корабле включились двигатели, с помощью которых он произведет спуск с орбиты, на которой находился после отстыковки от Международной космической станции (МКС) в субботу. Они работали приблизительно 12 минут. Через некоторое время корабль войдет в плотные слои атмосферы. Во время снижения температура за бортом корабля будет превышать 1,6 тыс. градусов Цельсия.

На высоте около 5,5 км активируются тормозные парашюты, которые позволят уменьшить скорость снижения корабля для того, чтобы, когда он окажется на высоте около 2 км, смогли раскрыться четыре основных парашюта. Приблизительно в 14:48 (21:48 мск) ожидается посадка Crew Dragon на воду в Мексиканском заливе.

Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США (02:35 мск 2 августа). Как отметил ранее на брифинге менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич, точное место посадки зависит от погодных условий. При этом будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.

К операции по эвакуации астронавтов привлечены более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов. Один катер нужен для проверки герметичности приводнившегося корабля, а другой заберет парашютную систему. После перемещения на борт поисково-спасательного судна астронавты пройдут медосмотр и, как ожидается, через четыре часа будут доставлены во Флориду воздушным или морским путем.

Первый за девять лет полет

Корабль Crew Dragon, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.