Crew Dragon совершил посадку на воду в Мексиканском заливе

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил в воскресенье приводнение неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На высоте около 5,5 км активировались тормозные парашюты корабля, а спустя несколько минут на высоте около 2 км раскрылись четыре основных парашюта. В 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 мск) Crew Dragon, снижаясь со скоростью около 7,5 м/с, совершил посадку на воду в Мексиканском заливе.