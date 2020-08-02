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Crew Dragon совершил посадку на воду в Мексиканском заливе

На высоте около 5,5 км активировались тормозные парашюты корабля, а спустя несколько минут раскрылись четыре основных парашюта
Описание
© Bill Ingalls/NASA via AP

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил в воскресенье приводнение неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На высоте около 5,5 км активировались тормозные парашюты корабля, а спустя несколько минут на высоте около 2 км раскрылись четыре основных парашюта. В 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 мск) Crew Dragon, снижаясь со скоростью около 7,5 м/с, совершил посадку на воду в Мексиканском заливе.

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США
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