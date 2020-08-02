Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля и направляется во Флориду

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американские астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен покинули корабль Crew Dragon, который приводнился ранее в воскресенье в Мексиканском заливе. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Приблизительно в 16:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск) сотрудники NASA и компании SpaceX открыли люк космического корабля. Первым его борт при помощи специалистов покинул Бенкен, показав в камеру большой палец. Спустя несколько минут был извлечен командир корабля Хёрли. "Спасибо за то, что осуществили самую сложную и самую важную часть миссии", - сказал он.

Открытию люка предшествовала заминка, вызванная тем, что эксперты из команды поддержки ждали снижения уровня содержания токсичных газов в воздухе рядом с кораблем, что предусмотрено техникой безопасности. Ведущий трансляции подчеркивал, что их количество не превышало безопасные для жизни и здоровья экипажа пределы.

Астронавтам предстоит пройти медосмотр на борту корабля, после чего они будут вертолетом доставлены на авиабазу американских ВМС Пенсакола в штате Флорида. Сразу после приводнения в Мексиканском заливе Хёрли доложил по радиосвязи, что экипаж Crew Dragon чувствует себя хорошо.

В минувшую субботу Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, а в воскресенье в 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 мск) совершил посадку на воду в Мексиканском заливе неподалеку от побережья штата Флорида. Последний раз приводнение американских аппаратов было осуществлено в 1975 году, когда американский модуль Apollo вернулся на Землю после участия в экспериментальном совместном полете с советским кораблем "Союз-19" в рамках программы "Союз-Аполлон".

С первой за 45 лет посадкой на воду астронавтов поздравил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Первый за девять лет полет

Корабль Crew Dragon, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.