Илон Маск поздравил NASA с успешным завершением пилотируемого полета Crew Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Глава американской компании SpaceX поздравил Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с возвращением на Землю на корабле Crew Dragon астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена. Соответствующую запись он разместил в воскресенье в своем Twitter .

"Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon", - написал предприниматель, который следил за операцией по приводнению корабля из штаб-квартиры компании в городе Хоторн (штат Калифорния). "Америка вернулась", - заключил он.

Ранее всех причастных к успешной посадке корабля поздравил в Twitter президент США Дональд Трамп. "Замечательно, что астронавты NASA возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем!" - написал он. "Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!" - добавил американский лидер.

В минувшую субботу Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, а в воскресенье в 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 мск) совершил посадку на воду в Мексиканском заливе неподалеку от побережья штата Флорида. Последний раз приводнение американских аппаратов было осуществлено в 1975 году, когда американский модуль Apollo вернулся на Землю после участия в экспериментальном совместном полете с советским кораблем "Союз-19" в рамках программы "Союз-Аполлон".

Корабль Crew Dragon, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.