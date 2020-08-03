Источник: Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" начали готовить экипаж для рекордного полета к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме, пилотируемый космический корабль впервые должен долететь до станции всего за три часа. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"[Дмитрий] Рогозин дал поручение РКК "Энергия" подготовить первый экипаж для полета по сверхбыстрой схеме к МКС, когда корабль совершает всего два витка по орбите до стыковки со станцией. Корпорация уже начала подготовку космонавтов", - сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день самой быстрой схемой пилотируемого полета к орбитальной станции является четырехвитковая (миссия занимает примерно шесть часов).

Двухвитковая схема ранее была отработана Роскосмосом на грузовых космических кораблях серии "Прогресс". В частности, 23 июля ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела с 31-й площадки космодрома Байконур на орбиту корабль "Прогресс МС-15", который причалил к МКС за рекордные 3 часа 18 минут - ранее с такой скоростью к орбитальным станциям не летал никто. Видеохронику, посвященную запуску этого корабля, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем видеоблоге в YouTube.

Ранее Рогозин сообщал, что по двухвитковой схеме может пройти полет корабля "Союз МС-17", который планируется запустить к МКС с тремя членами экипажа в октябре.

Классической схемой полета к орбитальным станциям является двухсуточная. Основное преимущество разработанных Россией коротких схем полета состоит в том, что экипажу корабля приходится адаптироваться к невесомости уже на борту станции, а не в стесненном пространстве корабля, где, кроме всего прочего, достаточно холодно.