Макет спутника "Кондор-ФКА" прибыл для испытаний на космодром Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты космодрома Восточный в ближайшее время приступят к комплексным испытаниям космического аппарата "Кондор-ФКА". Оборудование доставлено на предприятие и помещено на склад, сообщила во вторник пресс-служба космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

"На космодром Восточный прибыл макет космического аппарата "Кондор-ФКА". Комплексные испытания технологического оборудования проводят с целью проверки и подтверждения работоспособности агрегатов и систем унифицированного технического комплекса и заправочно-нейтрализационной станции. Это традиционная схема отработки технологических операций с космическим оборудованием", - говорится в сообщении.

В задачи перспективного малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" будут входить картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Аппарат сможет при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.

Восточный - первый российский гражданский космодром, расположен в Амурской области. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.