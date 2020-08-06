Индийские астронавты завершат тренировки в российском ЦПК в первом квартале 2021 года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Кандидаты в астронавты из Индии, которые проходят тренировки перед полетом на орбиту в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в подмосковном Звездном городке, завершат свою подготовку в первом квартале 2021 года. Об этом сообщила в четверг компания "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос").

"Индийские космонавты проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина по элементам программы общекосмической подготовки и по системам транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". Завершение их подготовки в ЦПК намечено на первый квартал 2021 года", - говорится в сообщении на сайте "Главкосмоса".