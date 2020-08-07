Отправку модуля "Наука" из Москвы на Байконур перенесли на 10 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который в апреле 2021 года планируется запустить к Международной космической станции (МКС), отправят на космодром Байконур из Москвы 10 августа. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"РЖД подтвердили отправочное окно для вывоза с территории ГКНПЦ (Центр им. М. В. Хруничева, предприятие - изготовитель модуля "Наука" - прим. ТАСС) особо ценного негабаритного груза [модуля "Наука"] на 10 августа 2020 года", - сказали в госкорпорации.

Ранее замгендиректора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов сообщал, что модуль отправят на космодром Байконур в ночь на 7 августа.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что на предприятии сейчас идут подготовка сопроводительной документации, "подтверждение соответствия средств транспортировки, а также согласование с РЖД условий перевозки" модуля "Наука".

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС планируется осуществить в апреле 2021 года. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.