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SpaceX получила контракт на $316 млн от Пентагона на проведение запусков в 2022-2027 годах

Число пусков и их параметры будут обговаривать на ежегодной основе

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму $316 млн на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые года. Об этом говорится в распространенном в пятницу документе пресс-службы министерства обороны.

Также контракт на сумму $337 млн получил консорциум United Launch Alliance (ULA). Запуски также будут производиться с 2022 по 2027 годы.

Число пусков и их параметры для обеих компаний будут обговариваться на ежегодной основе.

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