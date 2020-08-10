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Рогозин: устранение брака и достройку первой очереди Восточного выполнят в 2021 году

В 2022 году будет достроена вторая очередь, включающая стартовый комплекс под ракету-носитель "Ангара"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Брак, допущенный во время строительства первой очереди космодрома Восточный, будет устранен в 2021 году, тогда же будет выполнена достройка. Об этом сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи", выходящей на видеохостинге YouTube и на телеканале "Мир".

"В 21-м [2021] году весь брак и недострои, допущенные прежним подрядчиком, - все будет сделано", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, в 2022 году будет достроена вторая очередь, включающая стартовый комплекс под ракету-носитель "Ангара". В 2023 году с него будет выполнен первый старт ракеты с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа.

Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме "пускового минимума" инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди.

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