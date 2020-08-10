Рогозин рассказал, почему россияне не верят в то, что американцы были на Луне

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 70% россиян и почти половина американцев не верят в то, что астронавты NASA были на Луне, потому что США до сих пор не испытали новую сверхтяжелую ракету SLS. Об этом сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи", выходящей на видеохостинге YouTube и на телеканале "Мир".

"Многие задают вопрос, почему американцы тогда, в 60-х годах, сумели это сделать и осуществить несколько миссий, а сейчас на супервысоком технологическом уровне не могут это повторить", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, это "вопрос наличия компетенций, их забывчивость в отношении этих компетенций и возможность их восстановить". Рогозин уточнил, что в России 70% россиян не верят в полет американцев на Луну, а в США - 54%.

В то же время гендиректор госкорпорации подчеркнул, что и в РФ утеряны многие компетенции, поэтому в 2021 году Россия возобновляет лунную программу.

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября. Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны.

Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Этот проект реализуется по заказу Российской академии наук в рамках Федеральной космической программы 2016-2025 годы и финансируется Роскосмосом.

Американская лунная программа

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них - Artemis 1 - предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля "Орион" вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - Artemis 2 - предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он был намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии - Artemis 3 - NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.