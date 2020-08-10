Пик активности самого яркого звездопада года наступит в ночь на четверг

ТАСС, 10 августа. Максимум активности самого яркого в году звездопада – Персеид – россияне смогут наблюдать в середине недели. В ночь на 13 августа его скорость будет достигать 110 метеоров в час, пишет пресс-служба Московского планетария.

"В августовские ночи жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым популярным и ярким "звездным ливнем" года – наступает максимум метеорного потока Персеиды. <…> При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи (13 августа – прим.ТАСС) и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам Международной метеорной организации, пик активности звездопада произойдет с 16:00 до 19:00 (по московскому времени) 12 августа. Жителям средней полосы России нужно будет искать его в северо-восточной части ночного неба. Наблюдатели смогут увидеть белые метеоры, свечение самых ярких из них будет длиться до нескольких секунд.

"Пик активности в 2020 году <…> придется на убывающую Луну, которая появится из-за горизонта после 23:30, поэтому наблюдения будут лучшими до полуночи в ночь на 13 августа, а также в ночь на 14 августа", – уточнила пресс-служба Московского планетария.

Метеорный поток Персеиды из созвездия Персея появляется каждый год с 17 июля по 26 августа. В этом году наиболее благоприятные условия для наблюдения звездопада сложатся спустя 3-4 дня после пика активности – с 16 по 23 августа.