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Рогозин заявил, что в дальний космос полетят "энтузиасты, которые готовы сгореть"

Как отметил глава Роскосмоса, для таких миссий не подойдут те, для которых такой полет является шагом отчаяния
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Только настоящие энтузиасты, готовые сгореть, но добиться цели, действительно смогут полететь в дальний космос. Об этом сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи", выходящей на видеохостинге YouTube и телеканале "Мир".

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"Во-первых, должны быть специальные люди, которые на это готовы пойти, и надо понять их мотивацию <...> Если это действительно уникальные энтузиасты космоса, которые готовы сгореть, но добиться своего, то это люди, которые нам нужны", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о полетах в дальний космос.

При этом он подчеркнул, что для миссий в дальнем космосе не подойдут те, для которых такой полет является шагом отчаяния. "Если это просто шаг отчаяния, когда они хотят просто покинуть эту бренную землю и улететь куда-то, то от них можно чего угодно ожидать, поэтому вряд ли они пройдут наши психологические тесты", - уточнил глава Роскосмоса.

Кроме того, как отметил Рогозин, для покорения дальнего космоса надо создать "гигантское" количество технологий, обеспечивающих жизнь человека на расстоянии от Земли и без поддержки с Земли, в частности технологии регенерация воздуха, воды, питания, технологии хирургического вмешательства на борту корабля или станции, аддитивные технологии создания деталей, 3D-принтеры для выращивания органов, человеческих тканей и многие другие.

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