Модуль "Наука" для МКС отправили из Москвы на Байконур

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который в апреле 2021 года планируется запустить к Международной космической станции (МКС), отправлен на космодром Байконур с территории Центра им. М. В. Хруничева. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Многофункциональный лабораторный модуль для российского сегмента МКС в 00:37 (мск) покинул территорию родного московского ракетного завода Центра Хруничева и отправился на Байконур", - говорится в сообщении, размещенном на странице Роскосмоса в Twitter.

Как уточнили в госкорпорации, на Байконуре модуль ждут электрические испытания и подготовка к пуску на тяжелом "Протоне-М".

Полный цикл пневмоиспытаний модуля "Наука" провели специалисты Центра им. М. В. Хруничева с положительным результатом, а все операции по подготовке к его транспортировке, погрузке в железнодорожные агрегаты и отправке прошли штатно, подчеркнули в Роскосмосе.

Замгендиректора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов ранее сообщал, что перед запуском модуль пройдет цикл испытаний на Байконуре. Вся подготовка к пуску на космодроме займет девять месяцев. В частности цикл электроиспытаний вместе с подготовкой составит порядка шести месяцев. Еще три месяца уйдет на непосредственную подготовку к запуску, включая обеспечение микробиологической защиты, заправку и другие операции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС планируется осуществить в апреле 2021 года. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять работы без выхода в открытый космос.