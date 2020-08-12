Россияне смогут увидеть звездопад Персеиды невооруженным глазом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Метеорный поток Персеиды, который достигнет пика активности в среду, будет виден на ночном небе даже для наблюдателей без астрономических приборов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Для наблюдения метеорного дождя, который будет виден на всей территории России, не нужны никакие астрономические приборы, поэтому при наличии безоблачной погоды насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", - сказали ТАСС в планетарии, добавив, что любителям таких небесных представлений лучше уехать подальше от городских огней, которые могут помешать наблюдениям.

Персеиды считаются самым ярким звездопадом года. Максимальная скорость потока в ближайшие сутки будет достигать 110 метеоров в час.

Радиант Персеид будет находиться на границе созвездий Персея и Кассиопеи. Жителям средней полосы России следует искать его в северо-восточной части ночного неба. Наблюдатели смогут увидеть белые метеоры, свечение самых ярких из них будет длиться до нескольких секунд. Из-за убывающей Луны, которая появится из-за горизонта после 23:30, любоваться "падающими звездами" лучше до полуночи 12 и 13 августа, советуют астрономы.

Метеорный поток Персеиды из созвездия Персея действует каждый год с 17 июля по 26 августа. В этом году наиболее благоприятные условия для наблюдения звездопада сложатся спустя три-четыре дня после пика активности, с 16 по 23 августа.