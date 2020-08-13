СМИ: правительство Японии займется централизацией разработок космических спутников

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Японии планирует создать новую структуру, которая сможет централизовано заняться координацией процесса разработки космических спутников. Об этом сообщила в четверг газета Yomiuri.

До настоящего времени ряд японских министерств при сотрудничестве с профильными компаниями самостоятельно занимались созданием и управлением космическими аппаратами для своих нужд, включая мониторинг погодных условий, экологической ситуации и оценку ущерба от стихийных бедствий. Однако в кабмине намерены изменить эту схему. По задумке властей, это должно снизить затраты на разработку и другие издержки.

Как ожидается, новая централизованная структура будет создана в течение этого года при участии нескольких министерств и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА). Также она займется выработкой перспективных задач в области космических разработок, чтобы увеличить привлекательность японских спутников на мировом рынке. Сейчас порядка 70% продукции японской космической отрасли производится для внутренних целей, а количество заказов из-за границы пока сильно ограничено.

Кроме того, на общий вектор развития сегмента влияет отсутствие централизации, считают специалисты. К примеру, за функционирование и развитие метеорологических аппаратов "Химавари" (по-японски "Подсолнух") отвечает Министерство государственных земель, инфраструктуры и транспорта, а управление и модернизация спутников серии "Ибуки" (по-японски "Дыхание") находится в ведении Министерства охраны окружающей среды.