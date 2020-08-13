Илон Маск считает, что United Launch Alliance тратит средства налогоплательщиков зря

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Глава американской компании SpaceX Илон Маск раскритиковал своего конкурента United Launch Alliance (ULA) за расходование впустую средств налогоплательщиков США. Об этом предприниматель написал в четверг в своем Twitter.

"Эффективные ракеты многоразового использования - это все, что имеет значение для обеспечения жизни на многих планетах и космической мощи. ULA тратят совершенно зря деньги налогоплательщиков, потому что ее ракеты не предназначены для многоразового использования", - пояснил Маск.

Министерство обороны США 7 августа объявило о предоставлении SpaceX контракта в объеме $316 млн на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые года. Другой контракт на сумму $337 млн получил консорциум United Launch Alliance. Запуски также будут производиться с 2022 по 2027 годы. Число пусков и их параметры для обеих компаний будут обговариваться на ежегодной основе.

ULA была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Сентенниал (штат Колорадо). Компания является совместным предприятием американских авиастроительных корпораций Boeing и Lockheed Martin.