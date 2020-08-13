Ракета-носитель "Ангара" успешно прошла проверки и готова к возобновлению летных испытаний

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Универсальные ракетные модули тяжелой ракеты-носителя "Ангара" погружены в специальные вагоны, решение об их отправке на Плесецк примет Госкомиссия. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Погруженные в спецвагоны универсальные ракетные модули тяжёлой ракеты "Ангара А5" ждут решения Госкомиссии на отправку на северный космодром. Ракета успешно прошла проверки в Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева и готова к возобновлению лётно-космическим испытаний. pic.twitter.com/qQlHnNcShU

"Погруженные в спецвагоны универсальные ракетные модули тяжелой ракеты "Ангара А5" ждут решения Госкомиссии на отправку на северный космодром", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Как уточнили в Роскосмосе, ракета успешно прошла проверки Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева и готова к возобновлению летно-космических испытаний.

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" могут возобновиться осенью 2020 года. Позднее он уточнял, что "Ангара" будет передана военным в июле.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.