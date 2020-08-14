Источник: ракета "Ангара-А5" отправлена на Плесецк для подготовки ко второму запуску

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк с территории Центра им. М. В. Хруничева. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Железнодорожный эшелон с тяжелой ракетой-носителем "Ангара-А5" отправился с территории Центра им. М. В. Хруничева на космодром Плесецк. Ракета должна прибыть на северный космодром для подготовки к летным испытаниям 17 августа", - отметил собеседник агентства.

Ранее Роскосмос сообщил, что универсальные ракетные модули "Ангары" погружены в специальные вагоны и ждут решения Госкомиссии по отправке на космодром. Как уточнили в госкорпорации, ракета успешно прошла проверки контрольно-испытательной станции Центра Хруничева и готова к возобновлению летно-космических испытаний.

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" могут возобновиться осенью 2020 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первый и пока единственный запуск тяжелой "Ангары-А5" был выполнен в декабре 2014 года.