Еженедельно испытания очного этапа отбора в отряд космонавтов проходят около трех человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Порядка трех претендентов каждую неделю проходят очные испытания в рамках набора в отряд космонавтов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"Каждую неделю проходят испытания порядка трех претендентов. Уже есть те, кто не прошел те или другие секции очного этапа", - отметили в пресс-службе.

В ЦПК уточнили, что очный этап отбора возобновился с 6 июля и завершится к октябрю. Всего, добавили в Центре, поступило 1 984 обращения по набору, на очный этап были приглашены 59 претендентов. "Женщины принимают участие в отборе на равных основания вместе с мужчинами", - пояснили в пресс-службе, пояснив, что требования по физподготовке у женщин немного ниже.

Дата заседания Межведомственной комиссии, которая примет решение о зачислении кандидатов в отряд космонавтов, пока не назначена.

В июне Роскосмос завершил прием заявок на участие в конкурсе по отбору в отряд космонавтов. В госкорпорации уточнили, что полный комплект документов предоставили 156 претендентов, из которых 123 мужчины и 33 женщины. На очный этап отбора были приглашены три женщины.

Позже в журнале "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса) отметили, что 13 человек из числа подавших документы - работники космической отрасли, 11 - военнослужащие.

Новый набор в отряд космонавтов стартовал 3 июня 2019 года. Во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.