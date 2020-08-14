Запуск Ariane 5 с тремя спутниками связи с космодрома Куру перенесли

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Запуск ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на 16 августа. Об этом компания-оператор полета Arianespace сообщила в четверг вечером.

"Неблагоприятные погодные условия, связанные с ветром на больших высотах над космодромом во Французской Гвиане, привели к решению не начинать финальную стадию подготовки к запуску VA253, - гласит заявление компании. - Учитывая погодные условия, ближайшая возможная дата запуска - это суббота, 15 августа".

Учитывая время, на которое выпадает окно запуска, старт состоится уже 16 августа в 00:33 по Москве. В Arianespace отметили, что ракета-носитель была перемещена в четверг в зону запуска вместе со спутниками и "находится в стабильных, безопасных условиях".

Изначально старт должен был состояться 28 июля, однако его перенесли на 31 июля, обосновав необходимостью провести дополнительные технические проверки. 31 июля Ariane 5 вновь была снята со стартового стола и возвращена в сборочный цех из-за отказа датчика в баке с жидким водородом основной ступени ракеты. После этого запуск наметили на 14 августа.

Ракете предстоит вывести на орбиту спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания.

В космос также отправится аппарат MEV-2. Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите. Он проведет операции, которые позволят продлить срок эксплуатации спутника Intelsat 10-02.