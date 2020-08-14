Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity

ТАСС, 14 августа. Инженеры NASA успешно зарядили батареи вертолета Ingeniuity, который отправился на Марс вместе с ровером Perseverance, и подтвердили, что он благополучно пережил вывод в космос. Об этом Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) пишет на своем сайте .

"То, что мы смогли зарядить батареи вертолета, говорит о том, что он успешно пережил запуск и хорошо переносит суровые условия межпланетной среды. Это придает нам дополнительный оптимизм, несмотря на то, что прежде чем первый полет на поверхности другой планеты станет реальностью, нам еще предстоит решить множество других проблем", – рассказала Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.

На борту миссии Perseverance, которая стартовала с Земли 30 июля, находится два аппарата – одноименный марсоход и экспериментальный вертолет Ingeniuity. Главная задача этого аппарата состоит в том, чтобы показать, что полеты на поверхности Красной планеты в принципе возможны. Вдобавок он будет помогать Perseverance искать участки поверхности планеты со следами существования жизни.

Работоспособность этого аппарата начали проверять примерно через неделю после выхода Perseverance в открытый космос. В ходе этих тестов специалисты NASA зарядили батареи вертолета до оптимального уровня в 35% и проверили работу всех ключевых электронных компонентов летательного аппарата.

"Эта процедура очень важна для нас, так как только в этот момент мы впервые смогли включить бортовые системы вертолета и проверить его электронику после запуска. Все проверки прошли штатно. Теперь мы будем каждые две недели проводить аналогичные процедуры для того, чтобы поддерживать заряд батареи", – добавил руководитель отдела управления полетом миссии Perseverance Тим Кэнхэм.

История марсохода

О планах на создание своего пятого марсохода представители NASA рассказали в декабре 2012 года. Он должен был стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который сел на Марс в августе 2012 года и работает там до сих пор. Это заметно удешевило и ускорило бы сборку ровера. Главной задачей марсохода должны были стать не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

В марте 2020 года марсоход получил официальное имя – Perserverance ("настойчивость" по-английски). Запустить на Марс его планировали в середине лета 2020 года. Сесть аппарат должен будет в районе кратера Йезеро на экваторе Марса в феврале 2021 года.

Первоначально специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA планировали отправить марсоход на Красную планету 17 июля. Но дату старта перенесли – сначала на 20 и 22 июля, а потом на 30 июля. Переносы были связаны со сложностями, которые возникли при стыковке капсулы с марсоходом и ракетой. Окончательно их решили только в середине июля.