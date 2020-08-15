WSJ: в США расследуют связи экс-сотрудника NASA с Boeing по программе лунного модуля

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении бывшего заместителя администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по пилотируемым программам Дугласа Ловерро. Как сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal, он подозревается в предоставлении аэрокосмической корпорации Boeing преференций в тендере на разработку спускаемого модуля в рамках программы освоения Луны Artemis.

По информации The Wall Street Journal, прокуратура в столичном округе Колумбия намерена установить законность контактов Ловерро со старшим вице-президентом подразделения космических и военных разработок Boeing Джимом Чилтоном. Предполагается, что Ловерро, по неофициальным каналам и не имея на то полномочий, уведомил Чилтона о том, что руководство NASA планирует отказать Boeing в предоставлении тендера на создание лунного модуля из-за его дороговизны и технических особенностей.

Спустя несколько дней после этого, указывает издание, концерн представил NASA обновленный проект своего модуля. Однако заявка была отклонена по причине того, что руководство Boeing нарушило сроки представления необходимых изменений. В итоге тендер на создание спускаемого модуля был разделен между компаниями SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, а также Dynetics.

В июне это же издание сообщало о том, что расследование в отношении Ловерро по этому же поводу было начато генеральной инспекцией NASA. Согласно публикации, директор NASA Джеймс Брайденстайн 18 мая предложил Ловерро уйти в отставку. Заместитель руководителя пилотируемых программ на следующий день написал подчиненным прощальное письмо о том, что он "ранее в этом году пошел на большой риск ввиду необходимости выполнить поставленную задачу". Ловерро не разъяснил, что именно он имел в виду.

Лунная программа

NASA в конце апреля выбрало SpaceX, Blue Origin и Dynetics для разработки лунного посадочного модуля, предназначенного для высадки астронавтов на поверхность Луны, Boeing выбыла из тендера еще в декабре прошлого года. Компания Маска предложила в качестве своего варианта посадочного модуля космический корабль многоразового использования Starship, Blue Origin - модуль Integrated Lander Vehicle (ILV), Dynetics - двухступенчатую систему Dynetics Human Landing System (DHLS). Объем контрактов составил $135 млн, $579 млн и $253 млн соответственно.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он был запланирован на вторую половину 2020 года, однако позже был перенесен на 2021 год из-за задержек, вызванных пандемией нового коронавируса. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.