{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ракета Ariane 5 с тремя спутниками на борту стартовала с космодрома Куру

Ракета выведет на орбиту спутник BSAT-4b для японского оператора связи B-SAT и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsa

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 с двумя спутниками связи и космическим аппаратом для продления миссий стартовала 15 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания-оператор Arianespace.

Ракете предстоит вывести на орбиту спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания.

В космос также отправился аппарат MEV-2. Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите. Он проведет операции, которые позволят продлить срок действия спутника Intelsat 10-02.

Изначально старт должен был состояться 28 июля, однако его перенесли на 31 июля в связи с необходимостью провести дополнительные технические проверки. 31 июля Ariane 5 вновь была снята со стартового стола и возвращена в сборочный цех из-за отказа датчика в баке с жидким водородом основной ступени ракеты. После этого запуск наметили на 14 августа, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями его снова пришлось перенести.

Теги
Космос
WSJ: в США расследуют связи экс-сотрудника NASA с Boeing по программе лунного модуля
Предполагается, что он уведомил Boeing о том, что руководство NASA планирует отказать компании в предоставлении тендера на создание лунного модуля из-за его дороговизны и технических особенностей
Читать полностью