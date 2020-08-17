Эскизное проектирование посадочной станции "Венера-Д" начнется в 2021 году

"У нас в следующем году начинается эскизное проектирование", - сказал он.

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН приступит к эскизному проектированию посадочной станции "Венера-Д" в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый.

По словам ученого, "Венера-Д" получит совершенно другую "начинку", но система охлаждения может быть схожа с советскими межпланетными автоматическими станциями на эту планету (по принципу сосуда Дьюара, в котором охлаждалась измерительная аппаратура), хотя рассматриваются и новые системы охлаждения.

"Я с очень большой надеждой смотрю на новую фототехнику, которая будет установлена на "Венере-Д". Кроме того, приборы, которые будут делать массовый анализ вещества, измерять газовые составляющие атмосферы, конечно, проведут намного более информативные и точные измерения", - добавил Зеленый.

Также для "Венеры-Д", уточнил ученый, необходимо создать систему передачи информации, поскольку за единицу времени жизни современного посадочного аппарата будет получено намного больше данных. "Аппарат в любом случае не сможет долго жить на Венере, но накопленный комплекс информации надо успеть передать на Землю", - подчеркнул Зеленый.

В середине мая он сообщил, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу, добавил он. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.