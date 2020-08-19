Космонавт заметил в небе Южного полушария группу из пяти неизвестных объектов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Снимая полярное сияние над Антарктидой, космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, увидел пять неизвестных объектов. Он предположил, что это могли быть метеоры или спутники.

"На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или...?" – написал Вагнер на своей странице в Twitter, выложив получившуюся видеозапись.

Он добавил, что информацию об этих объектах он передал руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. "Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", – уточнил он.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили.

В августе текущего года Министерство обороны США решило создать рабочую группу для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов.